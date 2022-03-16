Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor

16.03.2022 13:30
Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların bazıları ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Tanık N.G, ele geçirilen paralar ile altınların sanık olan eşi M.G. ile ortak birikimleri, bileziklerin ise kendisine ait olduğunu ve bunları iş yerinin kasasında bulundurduklarını belirtti.

Savcı, mütalaa doğrultusunda tutuksuz yargılanan 5 sanığın beraatine, diğer sanıkların ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.

Operasyon ve dava süreci

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti.

Davanın 5 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında, tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 8 kişinin bu dosyadan tefrik edilmesine karar verilmişti. 9 Şubat'taki ikinci duruşmada ise tutuklu 4 sanığın tahliyesi kararlaştırılmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement