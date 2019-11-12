Ordu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Fatsa ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan bir erkek şüpheli, gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri ise sürüyor. - ORDU
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