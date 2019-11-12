Son Dakika Haberleri: Ordu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Ordu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Ordu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.


Fatsa ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan bir erkek şüpheli, gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri ise sürüyor. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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