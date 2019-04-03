Ordu'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
5 dakika önce
Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında daha önce kamudan ihraç edilen ve örgütün kapatılan çeşitli kurumlarında çalışan 5 kişiye yönelik Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi.
Altınordu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 5 kişinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, söz konusu 5 şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:45 Kaynak: AA
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