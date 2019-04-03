Son Dakika Haberleri: Ordu'da Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı

Ordu'da Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Ordu'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı.

Ordu'da Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Ordu'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, önceden kamudan ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan farklı kurumlarında çalışan 5 şüpheliye yönelik, operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan yakalanan 5 şüphelinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana arandıkları bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
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