Ordu'da Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Ordu'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı.
Ordu
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, önceden kamudan ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan farklı kurumlarında çalışan 5 şüpheliye yönelik, operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Altınordu
ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan yakalanan 5 şüphelinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana arandıkları bilgisine ulaşıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
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