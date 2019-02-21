Ordu'da Fındığın Kilogram Fiyatı 14,75 Liraya Yükseldi
10 dakika önce
Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.
Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.
Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı.
Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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