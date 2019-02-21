Son Dakika Haberleri: Ordu'da Fındığın Kilogram Fiyatı 14,75 Liraya Yükseldi

Ordu'da Fındığın Kilogram Fiyatı 14,75 Liraya Yükseldi

10 dakika önce

Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.

Ordu'da Fındığın Kilogram Fiyatı 14,75 Liraya Yükseldi, System.String[]
Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.

Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı.

Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu, Tartışmaya Yol Açan Ordu Adayını Böyle Savundu: Etkin Pişmanlık Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu! İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Fındığın Kilogram Fiyatı 14,75 Liraya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]