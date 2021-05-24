Ordu'da fındığın kilogramı 21,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının, serbest piyasada 21,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının, yeni haftaya 21,5 liradan başladığını ifade etti.

Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 20 liradan işlem gördüğünü anımsatan Soydan, fiyatta az da olsa artış yaşandığını kaydetti.

Soydan, üreticilerin büyük kısmının fındığını elinde bulundurduğunu belirterek, bazılarının ürününü satmak için fiyat artışını beklediğini, bir kısmının da elinde bulundurduğu fındığı yeni sezona bırakmayı düşündüğünü aktardı.

Bahçelerde bakım ve zararlı böceklerle mücadelenin sürdüğüne de işaret eden Soydan, yeni sezon öncesi bahçelerde yapılan bakımın önemine dikkati çekti.