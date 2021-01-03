Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet - Son Dakika

Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet

03.01.2021 12:57
Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet, System.String[]

Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fındıkta verimliliği artırmak amacıyla başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) projesinde yeni hasat sezonu için çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fındıkta verimliliği artırmak amacıyla başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) projesinde yeni hasat sezonu için çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 300 dönümlük fındık bahçesinde pilot uygulaması sürdürülen proje kapsamında fındığın gelecek yıl yüksek kalite ve verimlilikte üretilebilmesi için hasat sonrası bahçe bakım işleri yapılıyor. Yeni hasat sezonu için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri budama, gübreleme ve yabani ot temizliği çalışmalarının ardından fındık bahçelerinde potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele olan bordo bulamacı uygulamasını gerçekleştiriyor.

"Fındıkta verimliliği arttırmayı hedefliyoruz"

Yılın dört mevsimi bakım isteyen fındık bahçelerinde yeni hasat sezonu için hazırlıkların yapıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Yapılan bu çalışmalarımız sonucunda fındığın verimini oldukça artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Bu yıl projenin denemesini yaptığımız Perşembe ilçemizde bulunan 300 dönümlük fındık bahçesinde yeni hasat dönemi için hazırlıklar yapılıyor. Yılın dört mevsimi bakım isteyen bahçelerimizde ziraat mühendislerimiz eşliğinde gübreleme, budama ve yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Profesyonel ekiplerimiz şimdi de fındığı hastalıklardan korumak amacıyla bordo bulamacı adı verilen bir ilaçlama yöntemi kullanıyor. Atılan bu ilaç sayesinde daha kaliteli ve sağlıklı bir ürün elde etmiş olacağız. Pek çok potansiyel hastalıklara karşı etkili olan bu ilaç aynı zamanda uygulaması kolay ve ekonomiktir. Yapılan bu çalışmalarımız sonucunda fındığın verimini oldukça artırmayı hedefliyoruz."

Bordo Bulamacı nedir?

Göztaşı (Bakır Sülfat %98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışım olan bordo bulamacı, çok sayıda mantarı ve bakteriyel hastalıklara karşı kullanılabilen bir tarım ilacı. Özellikle sonbaharda (yaprakların 3/4'ü ya da tamamı döküldüğünde) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan önce) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında, ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacıdır. - ORDU

Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet
Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet
Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet
Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet

Mehmet Hilmi Güler, Fındık, Hasat, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık bahçeleri büyükşehire emanet - Son Dakika Ekonomi


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