Ordu'da fındık bahçelerini su bastı
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Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ırmaklarda su debisi yükselirken fındık bahçelerini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Ordu'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ırmaklarda su debisi yükselirken fındık bahçelerini su bastı.
Ünye, Ulubey ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ünye ilçesinde Tabakhane Deresi'nin debisi oldukça yükselirken, Ulubey ilçesinde fındık bahçelerini su bastı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağış sonucu oluşan sel suları mahalle yollarını tahrip etti. - ORDU
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