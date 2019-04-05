Son Dakika Haberleri: Ordu'da Fındık Bahçesinde Yamaçtan Yuvarlanan Kadın Öldü

Ordu'da Fındık Bahçesinde Yamaçtan Yuvarlanan Kadın Öldü

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde çalışan kadın, yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Ordu'da Fındık Bahçesinde Yamaçtan Yuvarlanan Kadın Öldü, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde çalışan kadın, yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Tepecik Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışan Sahure Ertay (72), yamaçta dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yuvarlandı.

Ertay'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:30 Kaynak: AA

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