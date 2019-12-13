Ordu'da fındık fabrikası icralık oldu - Son Dakika
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Ordu'da fındık fabrikası icralık oldu

6 saat önce

Ordu'da faaliyet gösteren 4 milyon 465 bin TL değerindeki fındık kırma fabrikası icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

Ordu'da fındık fabrikası icralık oldu, System.String[]

Ordu'da faaliyet gösteren 4 milyon 465 bin TL değerindeki fındık kırma fabrikası icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren fındık kırma fabrikası icralık oldu. Organize sanayi bölgesinde yer alan fabrika 5 kattan oluşurken, 3 bin metrekare alana sahip olması ile de dikkat çekiyor. 4 milyon 465 bin TL değerindeki fındık kırma fabrikası 20 Şubat 2020'de saat 14.00'da Ordu İcra Müdürlüğü tarafından yarı fiyatı olan 2 milyon 232 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Yapılacak olan satış ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, "Yapılacak olan ihale ile birlikte sadece fabrikanın işletim hakkını alınmayacak. 3 bin m2 arsa ve onun üzerinde bulunan 5 katlı fabrika binası da alınmış olacak. Sanayi bölgesinde yer alan bir parsel olması ile de dikkat çeken bir dosya olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle icradan satışa çıkan kategorilere baktığımızda, en fazla ilgiyi otomobiller ve menkul kıymetlerin görüyor. Bu satışında ilgi göreceğini düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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