Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi

6 saat önce

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 19 liraya yükseldi.

Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi, System.String[]

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 19 liraya yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünlerde fındık fiyatında hareketlenme olduğunu belirterek, tüccar ve manavlarda satış fiyatının artış gösterdiğini söyledi.

Aralık ayında 16-17 lira seviyelerinde işlem gören kabuklu fındığın, bugünlerde 2-3 lira artarak 19 liraya kadar yükseldiğine işaret eden Soydan, bu sezon ilk defa fiyatın 19 lirayı gördüğünü belirtti.

Soydan, evinde fındığı olanların bu duruma oldukça sevindiğini ifade ederek, fiyat artışının ilerleyen günlerde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, fındık fiyatları, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti
Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar

Son Dakika Haberleri
20:01 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,91'e geriledi - Son Dakika Ekonomi
19:58 THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Son Dakika Ekonomi
19:31 ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması - Son Dakika Ekonomi
19:21 Borsa İstanbul, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
19:06 THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]