Son Dakika Haberleri: Ordu'da fındık hırsızları tutuklandı
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Ordu'da fındık hırsızları tutuklandı

53 dakika önce

Ordu'da fındık hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da fındık hırsızları tutuklandı, System.String[]

Ordu'da fındık hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fatsa ve Korgan ilçelerinde meydana gelen fındık hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olaylara karıştığı belirlenen 5 şüphelinin, çaldıkları fındıkları Fatsa ve Kumru ilçelerinde bulunan fındık tüccarlarına sattıklarını tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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