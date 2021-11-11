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Ordu'da fındık hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ordu'da fındık hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

11.11.2021 14:49
Ordu'da fındık hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 700 kilogram fındık hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 700 kilogram fındık hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Örencik Mahallesi'nde 700 kilogram fındığın çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda C.Y, H.Ö. ve İ.Ç, hırsızlık eyleminde kullandıkları araçla yakalandı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Altınordu, Fındık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da fındık hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da fındık hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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