Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor - Son Dakika

Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor

6 saat önce

Ordu'da kurulan fındık timleri, Kasım 2019'dan bu yana 600 örnek fındık bahçesi oluşturdu.

Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor, System.String[]

Ordu'da kurulan fındık timleri, Kasım 2019'dan bu yana 600 örnek fındık bahçesi oluşturdu.

Ordu Valiliğinin himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında kurulan 35 fındık timi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın bölge ve ülke için son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Böylesine önemli bir üründe dekara düşen verim ve kalitenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yılmaz, bunun için başlatılan projeyle dekara verimin 250-300 kilograma çıkarılacağını belirtti.

Daha önce başka proje kapsamında yapılan örnek bahçelerde verimin istenilen düzeye çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, aynı başarıyı bu bahçelerde de yakalamayı istediklerini kaydetti.

Yılmaz, bir süre önce kurulan fındık timlerinin geçen kasım ayında sahaya indiğini dile getirerek, "Aradan geçen sürede bu ekipler büyük bir özveriyle çalışarak 600 örnek fındık bahçesi oluşturmayı başardı. Hedefimiz 670 mahallede üçer olmak üzere toplamda 2 bin 10 örnek bahçe oluşturmak." dedi.

Fındık timleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, "35 fındık timi üçer kişiden oluşuyor. Bu timlerde ziraat odalarında çalışan ziraat mühendisleri ve müdürlüğümüzde çalışan uzman personeller görev alıyor." diye konuştu.

Örnek bahçelerin hazırlanışı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Ekipler ilk başta bahçelerde budama çalışması yaptı. Ardından toprak numunelerini aldılar. Bu analizlere göre de gübreleme programı oluşturdular." şeklinde konuştu.

Yılmaz, örnek bahçelerin fındık üreticileri tarafından da gezilebildiğini aktararak, "Yapılan çalışmayı gören üreticilerin aynı bahçeyi kendi bahçelerinde de uygulamalarını istiyoruz." dedi.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu
Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:42 İstanbul'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
19:40 Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Son Dakika
19:39 Çavuşoğlu ve lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
19:36 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:35 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]