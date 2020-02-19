Ordu'da fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmak için proje hazırlandı - Son Dakika
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Ordu'da fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmak için proje hazırlandı

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dünyada fındığa yönelik ciddi talebin olduğunu, fındık üretimini ve kaliteyi artırmaları gerektiğini söyledi.

Ordu'da fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmak için proje hazırlandı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dünyada fındığa yönelik ciddi talebin olduğunu, fındık üretimini ve kaliteyi artırmaları gerektiğini söyledi.

Yavuz, Valilik himayesinde yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada" projesi kapsamında Altınordu ilçesinde oluşturulan örnek fındık bahçesini gezdi.

Çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi alan Yavuz, projeyle fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Projeyi, bu yıl 761 mahalledeki üçer bahçede uygulamaya koyduklarını anlatan Yavuz, 105 teknik elemanla yürütülen çalışmaların 700 bahçede tamamlandığını vurguladı. 2 bin 500 bahçede budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarının Valiliğin aldığı aletlerle yapılacağını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Geçen yıl Ordu'da, 220 bin tona yakın fındık üretimi gerçekleşti. Ordu, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye'nin de yüzde 35'ini karşılıyor. Fakat bahçelerimizin yaşlanması, bakımsızlık, geleneksel metotlarla fındık üretimi gibi birçok etkene bağlı olarak üretim miktarında ciddi bir düşüş var. Dekar başına 80-85 kilogramlık fındık üretimiyle bizim rekabet edebilmemiz, para kazanabilmemiz çok mümkün değil. Dünyada fındığa yönelik ciddi bir talep var. Fındık üretimini ve kaliteyi artırmamız gerekiyor."

Fındığın kazançlı bir alan olduğunu vurgulayan Yavuz, özellikle bu yıl fındık üreticisinin yanında durulmasının, desteklenmesinin ve erken taban fiyat açıklanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üretimin yüzde 10 artırılmasıyla yıllık yaklaşık 400 milyon lira ilave gelir elde edebileceklerini dile getiren Yavuz, "Fındıkta sadece bir randıman artırmış olsak 70 ile 80 milyon lira ek gelir elde edebiliriz. Dolayısıyla 80-85 kilogramlardan bu yöntemle üretimimizi minimum yüzde 50 arttırabiliriz. Herkesi fındık bahçelerine bakmaya, ilgilenmeye ve bizim teknik elemanlarımızla irtibat halinde olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile fındık üreticileri katıldı.

Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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