Son Dakika Haberleri: Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi

47 dakika önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi.

Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi. Maddi değerinin yüksek olduğu tahmin edilen Firavun heykelinin kalker taşına işlendiği görülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da milattan önceki yıllarda hüküm sürmüş Firavun'un kalker taşına işlenmiş heykelinin el değiştireceği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Heykelin Ünye'nin Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde N.K. adlı kişinin elinde olduğunu öğrenen Jandarma, gece yarısı eve baskın düzenledi. Operasyonda heykel ile birlikte şüpheli N.K. gözaltına alındı. Maddi değerinin yüksek olduğu ifade edilen heykelin, gerçek değerinin yapılacak incelemeler sonunda belirleneceği belirtildi.

Jandarma, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi
İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü FLAŞ İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da firavun heykeli ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]