Ordu'da Fırtına

Ordu'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve beraberindeki yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken bütün okullarda da eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve beraberindeki yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken bütün okullarda da eğitime bir gün ara verildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, hasarlara yol açarak, hayatı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi. Açıklamada, meteorolojik verilere göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de devam edeceği tahmin edildiğinden Ordu'daki bütün okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada ayrıca, hızı saatte 130 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın, yapılan ilk tespitlere göre, 12 ilçede 10 kamu binası, 30 meskenlerin çatı ve pencerelerinde, 7 araçta hasar meydana geldiği ifade edildi. Aşırı rüzgar sonucu, 3 kişinin soba zehirlenmesi ve 1 vatandaşın da üzerine çatı düşmesi sonucu yaralandığı açıklandı.



436 mahalleye bin 243 trafoda oluşan arıza nedeniyle enerji verilemediği, kesintilerin giderilmesi için ekiplerce çalışmalara devam edildiği öğrenildi. Hasar tespit çalışmalarına ise oluşturulacak ekiple başlanacağını aktarıldı. - ORDU

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