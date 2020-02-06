Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2) - Son Dakika

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Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)
6 saat önce
AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜOrdu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜ
Ordu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 30 mezarda hasar meydana gelirken, bazı mermer kaplı kabirleri de yerinden söktü.
Ahmet BAYRAK/ORDU,-
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