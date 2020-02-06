Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2) - Son Dakika

Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)

6 saat önce

AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜOrdu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi.

Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2), System.String[]

AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 30 mezarda hasar meydana gelirken, bazı mermer kaplı kabirleri de yerinden söktü.

Ahmet BAYRAK/ORDU,-


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
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