Ordu'da fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi - Son Dakika
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Ordu'da fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi

6 saat önce

Ordu Valiliği, ilde etkili olan fırtınanın, yüksek rakımlı ilçelerde enerji nakil hatlarına zarar verdiğini bildirdi.

Ordu'da fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi, System.String[]

Ordu Valiliği, ilde etkili olan fırtınanın, yüksek rakımlı ilçelerde enerji nakil hatlarına zarar verdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde fırtınanın 24 Aralık Salı günü saat 01.00'de başladığı belirtildi.

Yer yer 110 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde bulunan elektrik dağıtım şebekesinde çok sayıda iletken kopması, direk yıkılması meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "İlk etapta kısmi olarak enerjisiz kalan mahalle sayımız 320, enerjisiz trafo sayımız 590 olarak belirlenmiştir. Fırtınanın 40 saati aşkın süre devam etmesi, arızalara müdahaleyi oldukça zorlaştırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Arızaların yoğunluğu nedeniyle bölgede hizmet veren yüklenici firmanın planlı işlerinin durdurulup kriz müdahale ekiplerine dahil edildiği bildirilen açıklamada, 165 personel ve 65 araçla teyakkuz durumuna geçildiği vurgulandı.

Dün saat 13.00 itibarıyla rüzgarın etkisini yitirmeye başlaması üzerine arızalara müdahalelerin hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, yıkılan direklerin yerlerine kısa sürede yenilerinin dikildiği, iletken kopuklarının giderildiği ifade edildi.

Açıklamada, dün saat 23.00 itibarıyla kısmi olarak 32 mahalle, 36 trafoda enerji bulunmadığı kaydedilerek, "Enerjisiz trafoların büyük kısmı Akkuş ilçesi kırsalında yoğunlaşmaktadır. YEDAŞ ekipleri 24 saat esasına göre problemlerin tamamının giderilmesi için çalışmaya devam etmektedir. Bugün saat 14.00 itibarıyla şebekemizin normale dönmesi öngörülmektedir." bilgisi verildi.

Ordu Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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