Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi - Son Dakika
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Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

6 saat önce

ORDU'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar Şehir Mezarlığı'nda hasara yol açtı.

Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi, System.String[]

ORDU'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar Şehir Mezarlığı'nda hasara yol açtı. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabirlerini kontrol etti.

Ordu'da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı. Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

'KABİRLERDE HASAR VAR'

?Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, "Yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12'ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazım" dedi.

'MERMERLERİ KIRILMIŞ'

Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı da, "Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumda" diye konuştu.


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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