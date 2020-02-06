Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu - Son Dakika

Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu

6 saat önce

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle çok sayıda çatının uçtuğuna dikkat çekilerek, 688 trafoda enerji akışının olmadığı belirtildi.

Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu, System.String[]

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle çok sayıda çatının uçtuğuna dikkat çekilerek, 688 trafoda enerji akışının olmadığı belirtildi.


Yapılan açıklamada, hızı bazı kesimlerde saatte 112 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve elektrik trafolarının arızalandığı belirtildi. Açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle 51 konut, 32 okul ve 9 kamu binasının çatı ve dış mantolamaları hasar gördüğüne dikkat çekilerek, "688 trafoda enerji sağlanamamaktadır. 130 adet elektrik iletim direği yıkılmıştır. 301 mahallede kısmi enerji kesintisi mevcuttur. Meydana gelen elektrik arızalarına 67 farklı ekip tarafından müdahale edilmektedir. Yaşanan kuvvetli fırtınadan dolayı bugün 12 ilçemizde 1 gün eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.


Yapılan açıklamada ayrıca, resmi bina ve konutlarda meydana gelen hasarları tespit etmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından oluşturulan teknik ekiplerle birlikte yarın itibariyle çalışmalara başlanacağı belirtildi. - ORDU

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:57:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da fırtınanın bilançosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]