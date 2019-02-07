Son Dakika Haberleri: Ordu'da Freni Patlayan Dolmuş Duvara Çarptı: 8 Yaralı

Ordu'da Freni Patlayan Dolmuş Duvara Çarptı: 8 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde freni patlayan dolmuşun duvara çarpması sonucu içinde bulunan çoğu öğrenci 8 kişi yaralandı.

Ordu'da Freni Patlayan Dolmuş Duvara Çarptı: 8 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde freni patlayan dolmuşun duvara çarpması sonucu içinde bulunan çoğu öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kaza, Evkaf Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Gül'ün kullandığı 52 D 7166 plakalı dolmuş yolda seyir halindeyken frenin patlaması sonucu yolun kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kaza sonucu dolmuşta bulanan Berat Yaman, Emre Efe, Resul Karaman, Ümran Demir, Onur Özin, Zeliha Aksoy, Kenan Gül ile Hakan Tunahan Hoşgönül yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken yaralılardan çoğunun öğrenci olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası öğrencilerin aileleri de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çevreden kazayı gören vatandaşlar ise dolmuş minibüsünün frenin patladığını ve şoförün büyük bir faciayı önlediğini söyledi.

Olay yerine gelen Sanayi Dolmuş Hatları Başkanı Necati Efe, "Muhtemel bir facia önlendi. Yaralılara geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

EFE, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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