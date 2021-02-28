Erbakan'ı anma programı 9 partiyi bir araya getirdi, sadece bir partiden katılım olmadı

Pandemi döneminde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 erkek gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'da, pandemi döneminde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, pandemi kurallarını hiçe sayarak, fuhuş yapanlar teknik takibe alındı. Adres ve kişiler üzerinde yapılan teknik takibi sonucu ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda, biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 erkek şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.