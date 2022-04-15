Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

15.04.2022 10:24
Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

ORDU'da fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri tespit edilen 3'ü kadın, 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ORDU'da fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri tespit edilen 3'ü kadın, 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. B.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
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Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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