ORDU'da fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri tespit edilen 3'ü kadın, 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. B.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika