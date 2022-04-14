Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. ve B.Ç. adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, aynı olayla ilgili 10 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.