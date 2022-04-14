Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

14.04.2022 16:32
Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. ve B.Ç. adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, aynı olayla ilgili 10 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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