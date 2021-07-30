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Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor

30.07.2021 12:58
Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan oto galericiler sitesinde çalışmalar devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan oto galericiler sitesinde çalışmalar devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve kentteki tüm oto galerileri tek çatı altında toplayacak olan "Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi' inşaatı hızla sürüyor. Şimdiye kadar yüzde 20'lik bir kısmı tamamlanan oto galericiler sitesi, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını aynı yerde karşılayabilecekleri hizmetleri de sunuyor. 17 bin 660 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden projede noter, oto ekspertiz, oto yıkama, kafe, kuaför, market gibi sosyal yaşam alanları da yer alıyor. 4 bloktan oluşan oto galericiler sitesi, 62 adet oto galerinin yanında idari bina, 9 bin 235 metrekare kapalı alan, 2 bin 600 metrekare yeşil alanı ve 3 bin 800 metrekare açık otoparkı ile Avrupa standartlarında hizmet verecek niteliklere sahip.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve kesintisiz yürüttükleri çalışmalarla şehirde her alanda gerçekleştirdikleri modern değişim ve dönüşümün artık kendini hissettirdiğini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, oto galericiler sitesinin tamamlandığında kentin marka değerine değer katacağını ve şehirde ticarete de canlılık getireceğini söyledi. Projenin tamamlandığında esnafın ticaretine ve kazancına büyük katkı sağlayacağını, aynı zamanda vatandaşlara da önemli avantajlar sunacağını belirten Başkan Tören, "Artık sokakta, caddede, tretuvarları işgal eden oto galerileri yerine, bu merkezler daha önemli. Buraya sadece Altınordu'dan değil Altınordu dışından da araç almaya gelecek insanlar, sokak sokak gezmeden tüm işlemlerini aynı mekanda yapabilecekleri modern bir alışveriş merkezi konseptinde araç alım satımını gerçekleştirebilecekler. Şehrimizde bu tip sektörel merkezler oluşturmak zorundayız çünkü bu bir medeniyettir. Bu projemiz galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlayacak. Galerici esnafımızın daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla kurulan Oto Galericiler Sitemiz esnafımızın ticaretine ve kazancına büyük katkı sağlayacak ve vatandaşlarımıza da büyük avantajlar ve kolaylıklar sunacak" dedi. - ORDU

Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor
Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor
Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Noter, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ordu'da galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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