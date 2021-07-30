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Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika

Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

30.07.2021 16:08
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor, System.String[]

Ordu'da gastronomi eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kendi ürettikleri yöresel ürünleri satarak ekonomik kazanç elde etmeye başladılar.

Ordu'da gastronomi eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kendi ürettikleri yöresel ürünleri satarak ekonomik kazanç elde etmeye başladılar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında eğitimleri tamamlayan 60 kadın kursiyer, Ünye ve Perşembe ilçesinde belirlenen iki ayrı satış noktasında kendi ürettikleri yöresel ürünlerin satışını yapmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve ücretsiz yer tahsisi yapılan kadın üreticiler, Ordu'ya özgü ürünlerin imalatı ve satışını bu noktalarda gerçekleştiriyor.

"Unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünler gün yüzüne çıktı"

Gülyalı Çikolata Park'ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'nde eğitimlere başlayan 60 kadın kursiyerin Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, unlu mamullerin (yufka, erişte gibi) yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim aldıklarını belirten ORTAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, "Ordu'nun unutulmaya yüz tutmuş birçok ürünü bu proje sayesinde tekrar gün yüzüne çıktı" dedi.

ORTAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 yıl önce başlayan 'Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi' kapsamında Gülyalı Çikolata Park'ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'nde eğitimler 60 kadın kursiyerimize verildi. Bu eğitimlerde yöresel ürünlerin hazırlanması, gıda güvenliğini, işletmecilik yöntemleri, satış ve pazarlama ve girişimcilik gibi konulara tabi tutuldular. Bu eğitimler sonunda çalışmaların çıktısı olarak da Büyükşehir Belediyemiz tarafından ücretsiz tahsisi yapılan Ünye ve Perşembe ilçelerinde işin pratiğini yapıyoruz. Proje sayesinde Ordu'nun unutulmaya yüz tutmuş birçok yöresel ürünü gün yüzüne çıktı. Ayrıca projenin ilk başladığı günden itibaren bizlere desteğini esirgemeyen ve her koşulda destek veren, kadın üreticilerimize yer tahsisi ve eğitim süreçlerinin hepsini yakından takip eden, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz."

"Hem üretiyor hem kazanıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında 3 ay boyunca kurs aldıklarını belirten kadın kursiyerler, "Böyle bir projede olmak bizler için önemli. Bu proje sayesinde hem yöresel ürünlerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmış oluyoruz, hem de aile bütçemize gelir sağlamış oluyoruz. Proje bize çok şey kattı. Bundan sonraki hedefimiz yaptığımızın daha iyisini yapmak olacaktır. Bizlere destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Şu an satış yaptığımız alanı bizlere ücretsiz tahsis eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Her zaman bizim yanımızda bizlere destek verdi. Allah ondan razı olsun. Kadınlar olarak bizler her daim üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştular.

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanıyor. Ayrıca proje paydaşları olarak Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü yer alıyor. - ORDU

Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da gastronomi eğitimini tamamlayan kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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