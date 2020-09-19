Ordu'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Ordu'da Gaziler Günü kutlandı

Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Ordu'da Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen kutlama programında Ordu Valisi Tuncay Sonel, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen kutlama programına katılan gazilerle tek tek yakından ilgilenerek hatırlarını sordu, bir süre sohbette bulundu.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Her zaman başımızın tacısınız"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, şöyle konuştu. "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizce Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e hem gazilik, hem de mareşallik rütbesi verilmiştir. 19 Eylül tarihi, her yıl ülkemizde 'Gaziler Günü' olarak kutlanmaktadır. Aramızda, Kıbrıs gazilerimiz, Güneydoğu gazilerimiz bulunuyor. Bu vatan, bu toprak ve rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımız için canını, bedenini seve seve gözünü kırpmadan veren şehit ailelerimizin değerli evlatları ve gazilerimiz, tüm kahramanlarımız sizler sadece yılın belirli gün ve haftalarda değil, yılın her günü bizim başımızın tacısınız"

"Ordu'da 395 şehit ailemiz, 525 kahraman gazimiz bulunuyor"

Ordu genelinde 395 şehit ailesi ile 525 kahraman gazimiz bulunduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Devletimizin bütün birimleri ile sizlerin yanınızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanımıza kadar tüm kurumlarımızla özellikle son yıllarda terörle mücadelede başarılar elde edildi. Artık teröristlerin son çırpınışları. Devletimizin kararlılığı sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile ülkemizin gündeminden atacağız" dedi.

"Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz"

Vali Sonel, "15 Temmuz'da, Doğuda, Güneydoğuda, Afrin'de, İdlib'de yaşadık. Vatanımız için canımızı feda etmeye seve seve hazırız diyen kahraman gazilerimiz sizleri unutmayacağız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Allah, jandarmamıza ve polisimize hainlik yapanlara fırsat vermesin. Allah vatanımıza, milletimize birlik beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin. Rabbim tüm şehitlerimizi, hayatta olmayan tüm gazilerimizi cennetinde buluştursun. Hayatta olan siz değerli şehit ailelerimize, kahraman gazilerime, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk huzurla bir hayat sürdürsün. Gaziler gününüz kutlu, gönlünüz mutlu olsun. Bu toprakları vatan yapan ecdadımızı başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, konuşmasının son bölümünü tüm dünya ve ülkemizde etkisini sürdüren pandemi konusuna da değinerek, maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesini bir kez daha hatırlattı ve alınan kurallara riayet edilmesini istedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs Gazisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, "19 Eylül Gaziler Günü, aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Atamızdan biz en büyük mirastır" diye konuştu.

Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Gökhan İkitemur, Zafer Karamehmetoğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri katıldı. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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