Ordu'da geçen hafta 57 araç trafikten men edildi

Toplam 646 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde 36 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 57 araç trafikten men edildi. - ORDU

İl genelinde 15 yaralamalı trafik kazasında 24 kişi yaralandığı geçen hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 65 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 490 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 26 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Ordu 'da 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasındaki son bir haftada 57 araç trafikten men edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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