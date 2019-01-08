Son Dakika Haberleri: Ordu'da Geçen Yıl 3 Ton Su Ürününe El Konuldu

Ordu'da Geçen Yıl 3 Ton Su Ürününe El Konuldu

1 saat önce

Ordu'da 2018 yılında yapılan su ürünleri denetimlerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı avlanan 3 ton su ürününe el konuldu.

Ordu'da Geçen Yıl 3 Ton Su Ürününe El Konuldu, System.String[]
Ordu'da 2018 yılında yapılan su ürünleri denetimlerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı avlanan 3 ton su ürününe el konuldu.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri, tarafından 2018 yılında bin 61 adet denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde yasalara aykırı bulunan durumlar neticesinde 3 bin kg su ürününe, 61 adet av aracına, 6 bin metre uzatma ağına el konularak 95 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Yetkililer, su ürünleri denetiminde öncelikli amacın su ürünleri kaynaklarını korumak ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum kalmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek, bu amaç doğrultusunda aynı titizlik ve özveriyle 2019 yılında da denetimlerin devam edeceğini kaydettiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:27:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Geçen Yıl 3 Ton Su Ürününe El Konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]