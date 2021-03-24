Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2020'de aracında av tüfeğiyle öldürülen Murat Azer'in katil zanlıları tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Yukarıkozpınar Mahallesi'nde 9 Nisan 2020'de aracında vurularak öldürülen Murat Azer'in katil zanlılarını bulmak için çalışmalarını genişletti.
Olayın faillerinin Y.A. ile H.A. olduğu tespit edildi.
İkametlerinde gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da geçen yıl işlenen cinayetin failleri yakalandı - Son Dakika