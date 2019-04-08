Ordu'da Geleneksel Sünnet Şöleni Bu Yıl da Yapılacak
1 saat önce
Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca organize edilen ve geleneksel hale getirilen "Sünnet Şöleni" bu yılda devam edecek.
Ordu Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca organize edilen ve geleneksel hale getirilen "Sünnet Şöleni" bu yılda devam edecek.
İl genelinde ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç, öksüz ve yetim çocukları ile çeşitli nedenlerle çocuğunu sünnet ettirememiş ailelerin çocukları için planlanan "Sünnet Şöleni" için başvurular başladı. İlki 2013 yılında Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca organize edilen sünnet şöleninde 113 çocuk sünnet ettirilirken, 2014 yılında 289, 2015 yılında 743 çocuk, 2016 yılında 109 çocuk, 2017 yılında 215 çocuk, 2018 yılında 189 çocuk olmak üzere toplam bin 658 çocuk sünnet ettirildi.
2 ile 5 yaş grubu çocukların dahil edilmeyeceği sünnet şöleni için başvurularda son tarih ise 30 Nisan 2019. Başvurular, ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:18 Kaynak: İHA
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