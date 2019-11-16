Ordu'da genç girişimciler butik çikolata üretti

Ordu'da genç girişimciler, butik çikolata üretimi gerçekleştirdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) hazırlayıp yürüttüğü "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında kurulan butik çikolata mutfağı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu Genç Girişimciler Kurulu üyelerince ziyaret edildi.

Genç girişimciler, burada düzenlenen yaklaşık 3 saatlik butik çikolata eğitimine katılarak, çikolata yaptı.

TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerin güzel ve eğlenceli geçtiğini dile getiren Candan, çocuklarını da buraya getirip çikolata yapımını öğretmeyi istediklerini belirtti.

Fındığın, Türkiye'nin milli bir ürünü olduğuna işaret eden Candan, şunları kaydetti:

"Genç girişimciler olarak bizlerin yapması gereken fındığımızı çikolata ile birleştirerek katma değerli ürün haline getirerek Ordu'nun adının çikolata ile anılmasını sağlamaktır. Fındığın lokomotifi olduğumuz için bu ürünü çikolata ile buluşturursak mutlaka güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Avrupa bunu yapıyor, biz fındığın ana vatanıyız. Çikolata yapmak bizim için çok zor olmayacaktır. O yüzden ben herkesin bu taşın altına elini koymasını istiyorum."

OTSO Başkanı Servet Şahin'in proje başlangıcında, "Ordu'nun ismini çikolata ile anılmasını sağlayacağız ve Ordu sokakları çikolata kokacak" şeklindeki sözünü hatırlatan Candan, "Şimdi görüyorum ki bu söylem yerine gelmiş, gelmeye de devam ediyor. Bu proje sayesinde Ordu'yu artık Türkiye'de butik çikolatayla da duyuyoruz. Başkanımıza hem kurumumuz hem de ilimiz adına ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.