Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu

11.04.2022 10:40
Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'ta yaşayan Öznur T'den (27) iki günden beri haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Öznur T'nin yatağın üzerinde battaniyeye sarılmış cansız bedenini buldu.

Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

???????Öznur T'nin iki çocuğunun akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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