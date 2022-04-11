Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor

11.04.2022 17:11

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Öznur Temiz, çıplak şekilde ölü bulunurken, dini nikahlı kocasının eşinin de önceki gün balkondan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katındaki evde yaşananlar, duyanları şaşkınlığa uğrattı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

YATAKTA ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU

Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş

1 ŞÜPHELİNİN EVE GİRİP ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş

RESMİ NİKAHLI EŞ, BİR GÜN ÖNCE BALKONDAN DÜŞMÜŞ

Öte yandan Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş
Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş
YORUMLAR
500
İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu: Olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi aranıyor İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu: Olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi aranıyor Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu Ordu'da genç kadın evinde ölü bulundu

Evlilik, Polis, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement