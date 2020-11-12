Ordu'da gençlere spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Ordu'da okul, eğitim kurumları ve spor salonlarında dağıtılmaya devam ediyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde kursları ücretsiz olarak devam eden basketbol, güreş, tekvando ve judo antrenmanlarına devam eden sporculara, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri teslim edildi. 4 ilçede bin sporcunun kullanması için eşofman, güreş mayosu, güreş ayakkabısı, basketbol topu, atlama ipi, safeguard, darbe yastığı, açık pu kask, camlı pu kask, çekme lastiği, raket ellik ve top taşıma filesinden oluşan spor malzemeleri antrenör ve sporculara teslim edildi.

Fatsa ilçesindeki İslamdağ İlk ve Ortaokulu ile İslamdağ Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerine de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol ve voleybol topu, satranç, atlama ipi, masa tenisi masaları, dart seti ve badminton setinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, öğrencilerin ve gençlerin daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak, içlerindeki yeteneği ortaya çıkarmak için tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel'e teşekkür etti. - ORDU