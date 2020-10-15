Ordu'da Gezici Kütüphane Kafe öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesinde otobüsten dönüştürülen Gezici Kütüphane Kafe öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İlçede iş insanı Deniz Yüksel'in destekleriyle 38 yaşında hayatını kaybeden fizik öğretmeni Fahri Yüksel adına yaptırılan ve içerisinde bilgisayar ve yazıcı gibi malzemelerinde bulunduğu Gezici Kütüphane Kafe'nin açılışı yapıldı.

Atatürk Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törene, Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, İş İnsanı Deniz Yüksel ve ailesi ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Pekpak, bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Yüksel ailesine teşekkür ederek, "Buradan yüzlerce öğrenci yetişecek. Gezici Kütüphane Kafe hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Geçtan ise Gezici Kütüphane Kafe'nin köyleri tek tek dolaşarak, öğrencilerin hizmetinde olacağını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu da bu projenin öğrencilere çok şey katacağını dile getirerek, ilk defa heyecanlandığı bir projenin açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan Gezici Kütüphane Kafe, öğrencilerin hizmetine sunuldu.