Ordu'da "Göç ve Mülteciler Konferansı"

Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Mülteci Destek Derneği tarafından "Göç ve Mülteciler Konferansı" düzenlendi.

Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Mülteci Destek Derneği tarafından "Göç ve Mülteciler Konferansı" düzenlendi.



Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Vekili Adem Öztürk, birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı.



Öztürk, savaş, şiddet ve baskı gibi nedenlerle yerlerinden edilmiş insan sayısının 2018 yılı itibarıyla 70 milyona dayandığını belirterek, bu nedenlerle Türkiye'ye sığınan kişilerin hayatlarına, mücadelelerine dikkati çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına "Göç Konferansı" düzenlediklerini söyledi.



Öztürk, Türkiye'nin, 2018 yılı Küresel İnsani Yardım Raporuna göre 2017 yılında milli gelirine göre yaptığı 8 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:





"Dünyanın en zengin ülkesi ABD ise 6,5 milyar dolar ile ikinci olmuştur. Sonuç olarak dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağlamıştır. İlimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerimize daha iyi bir yaşam ve ülkemize uyum sağlamaları konusunda UNICEF, Dünya Gıda Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği gibi göç alanında Uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Biz bu alanda yaptıklarımızı zorunluluk olarak değil insani ve uluslararası bir sorumluluk olarak görüyoruz. Göç çözülmesi gereken bir sorun değil, yönetilmesi gereken bir gerçekliktir."



Konferansa, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Mülteci Destek Derneği (MUDEM) Genel Koordinatörü Safa Karataş ve diğer davetliler katıldı.

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