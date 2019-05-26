Son Dakika Haberleri: Ordu'da gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

Ordu'da gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

1 saat önce

Ordu'da düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'da gökyüzü uçurtmalarla şenlendi, System.String[]
Ordu'da düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Çocuk Hakları Komitesi tarafından organize edilen faaliyet kapsamında, Tayfun Gürsoy Parkı'nda uçurtma etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katılım göstermesi beklenen etkinlik kapsamında, çocukların yanı sıra her yaştan insan grubu uçurtmalarını uçurarak, gönüllerince eğlendi. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalar ile süslendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Çocuk Hakları Komitesi'nde görevli Süreyya Bulut, etkinliğe katılımın oldukça fazla olduğunu belirterek, "Komitemizde farkındalık uyandıracak çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de uçurtma şenliği oldu. Geleneksel çocuk oyunları şenliğimiz ile uçurtma şenliğimizi birleştirdik, çocuk evlerinden gelen, Ordu çocuk hakları komitesine kayıt olan ve okullarda eğitim gören bütün çocuklarımıza 'uçurtmanı kap gel' etkinliği düzenledik, katılım ve ilgi de oldukça fazla" şeklinde konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:50 Kaynak: İHA
Ordu, Yaşam
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