Ordu'da gölet buz tuttu - Son Dakika

Ordu'da gölet buz tuttu

01.01.2021 15:48

Ordu'da gölet buz tuttu Sıcaklıkların, yüksek rakımlı alanlarda sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, DSİ göleti buz tuttu Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda bulunan gölet, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte buz tuttu.

Ordu'da gölet buz tuttu

Sıcaklıkların, yüksek rakımlı alanlarda sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, DSİ göleti buz tuttu

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda bulunan gölet, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte buz tuttu.

Ordu genelinde, kış mevsiminde dahi bahar aylarından kalma güneşli günler yaşanırken, yüksek rakımlı yaylalarda hava sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor. Kabadüz ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle, DSİ göleti buz tuttu. Eşsiz bir manzaranın oluştuğu yaylada bazı vatandaşlar, buz tutan gölet üzerinde yürüyerek, fotoğraf çekti.

Donan gölet üzerinde yürüyerek dolaşan Ümit Şener isimli vatandaş, "Havalar soğudu ve şuan buz gibi bir hava var. Üzerinde şuan rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Burada muhteşem bir doğa var, herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor" dedi.

Ordu'da gölet buz tuttu
Ordu'da gölet buz tuttu
Ordu'da gölet buz tuttu
Ordu'da gölet buz tuttu

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da gölet buz tuttu - Son Dakika


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