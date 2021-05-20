Ordu'da gölete giren 2 genç boğuldu - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yayla sakinlerinin, Kabalak mevkisinde gölete iki gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Jandarma, sağlık, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve dalgıç ekiplerinin, olay yerine gelmesiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan 2 gencin cesedi, sudan çıkarılarak ambulansa alındı.

Kimlik tespit çalışmasında cenazelerin Berat Genç (16) ve Ali Kutlu'ya (16) ait olduğu belirlendi.

Genç ile Kutlu'nun cenazeleri, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.