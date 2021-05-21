Ordu'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda gölette boğulan iki genç son yolculuğuna uğurlandı.
Gölette dün boğularak hayatını kaybeden Berat Genç (16) ve Ali Kutlu'nun (16) cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Kutlu için Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alındı.
Aynı mahalledeki aile kabristanlığına getirilen Kutlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.
Berat Genç için de Ulubey ilçesi Doğulu Mahallesi'ndeki babaevinin önünde cenaze namazı kılındı.
Genç'in cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Genç ile Kutlu, dün Çambaşı Yaylası Kabalak mevkisinde serinlemek için girdikleri gölette boğularak yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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