Ordu'da gönüllü gençlerden sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde sağlık çalışanları için koruyucu siperli maske üretildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile Gençlik Merkezlerinde sağlık çalışanlarına teslim edilmesi amacıyla koruyucu siper maske üretimine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu, Fatsa ve Ünye Gençlik Merkezlerinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin çalışmaları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile İl Müdürlüğü tarafından alınan maske yapımında kullanılan malzemeler ile 10 günde 8 bin adet koruyucu siper maske yapıldı. Sağlık çalışanları için üretilen toplamda 8 bin adet koruyucu siper maskeler Ordu Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi."