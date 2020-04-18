Ordu'da gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kan bağışını sürdürdü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kızılay Ordu Kan Merkezi, sokağa çıkma yasağının ilk gününde kan bağışı yapmak isteyen bağışçılar için Ünye Cumhuriyet Meydanı'na mobil araç getirdi.

Kızılay ekipleri, SMS yoluyla ve telefonla arayıp vatandaşları bilgilendirerek, kan bağışı yapmak için sokağa çıkılabileceğini belirtti.

Kızılay Kan Bağışı Sorumlu Doktoru Özge Öztürk, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların evlerinden çıkarak bağış noktasına gelebileceğini ifade etti.

"Kan bağışına gidiyorum" diyerek, kimlik bilgilerinin verilmesiyle izin alınmış olacağını belirten Öztürk, "Herkesin evlerde kalması gerektiği bugünlerde Kızılayın kan bağışı sayısı da doğal olarak azaldı. Tüm bağışçılarımızdan 'evde kal' çağrılarına uymalarını rica ediyoruz ama bir zorunluluktan dolayı dışarı çıktıklarında kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Özge Öztürk, Türk Kızılayın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat ederek bağış almaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.