Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek - Son Dakika

Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor.

Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç büyümüş ladin ağacıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağacın "tarihi anıt ağacı" olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gerekli başvurunun yapıldığını belirten Güler, başvurunun ardından Bakanlık ekiplerinin ağaçta inceleme yaptığını aktardı.

Güler, ağaçla ilgili kısa sürede sonuç alınmasını beklediklerini ifade etti.

Devrilmiş ladin ağacının görenleri şaşırttığını, böylesine önemli bir ağacın mutlaka tescillenmesi gerektiğini kaydeden Güler, "Böyle bir ağacın başka bir yerde olabileceğine ihtimal vermiyoruz. İlimize gelen tüm ziyaretçilerin mutlaka bu ağacı görmesini istiyoruz." dedi.

Güler, ağacın Ordu Valiliğince koruma altında olduğuna işaret ederek, Bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın ardından ağacın tarihi anıt ağacı olarak tescilleneceğini sözlerine ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:03:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]