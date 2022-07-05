Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü - Son Dakika
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Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

05.07.2022 18:21

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu M.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu M.I. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Gökhan ve Batuhan Kurt'un cenazeleri, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınan baba ile oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yukarıtepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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Son dakika gündem: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü Son dakika gündem: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü - Son Dakika
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