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Ordu'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Ordu'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıORDU - Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

ORDU - Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.K. idaresindeki 52 LG 357 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 52 HS 437 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

Ordu'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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