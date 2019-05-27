Son Dakika Haberleri: Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı

Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı

3 saat önce

Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı, System.String[]
Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erkan Şendur yönetimindeki 52 KG 419 plakalı hafif ticari araç Fatsa- Kumru yolunda su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Şendur ile araçta bulunan Güllü Şendur, Havva Şendur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:08 Kaynak: AA
Kumru, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı Josef Sural'ın Ailesine Ödenecek Tazminat Belli Oldu Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]