Ordu'da hafif ticari araç su kanalına düştü: 4 yaralı
3 saat önce
Ordu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:08 Kaynak: AA
'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erkan Şendur yönetimindeki 52 KG 419 plakalı hafif ticari araç Fatsa- Kumru
yolunda su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Şendur ile araçta bulunan Güllü
Şendur, Havva Şendur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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