Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü

Ordu'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü

26 dakika önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, System.String[]
Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. azayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Çamaş, Ordu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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