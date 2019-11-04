Son Dakika Haberleri: Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı

Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde uçuruma devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk yönetimindeki 34 AJN 041 plakalı hafriyat yüklü kamyon, ilçeye bağlı Turnalık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ali Öztürk, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler 2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]